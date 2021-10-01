Москва, , 16:09 — REGNUM Украина не вправе требовать, чтобы Россия транспортировала в третьи страны своей газ по удобному для Киева маршруту. Об этом 1 октября заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий напомнил, что Россия транспортирует в страны Евросоюза не украинский газ, а свой собственный. Если же у Украины есть свой газ, то она вправе продавать его каким угодно маршрутом.

«Все, что касается мыслей, каким маршрутом мы должны торговать, я по тому же маршруту отправляю Украину. Потому что это — наглость. Наглость, которая возникла из трусости и непонимания того, что может, а что не может Украина», — сказал Затулин.

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