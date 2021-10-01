Москва, 1 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Российской Федерации 1 октября отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу поздравляет военнослужащих сухопутных войск

В честь праздника представители Вооруженных сил РФ возложат цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Также праздничные мероприятия пройдут на территории музейного комплекса «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных сил РФ.

Напомним, День Сухопутных войск отмечается с 2006 года на основании указа президента России Владимира Путина. Датой выбрано 1 октября: в этот день в 1550 году указом царя Ивана IV были созданы стрелецкие войска. По мнению историков, это решение стало важным шагом на пути к созданию в России регулярной армии.

Современные сухопутные войска — наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид ВС РФ. Так, в 2022 году в Сухопутных войсках начнется опытная войсковая эксплуатация боевых роботов.