Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Министерство внутренних дел не перебрасывает спецназ и бронетехнику в Батуми. Об этом 1 октября заявил заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал репортаж телеканала Mtavari arkhi. Его журналисты засняли передвижение бронетранспортёров в Зугдиди и предположили, что их перебрасывают в Батуми, где якобы находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Во всех территориальных органах Грузии созданы специальные группы, чтобы выборы прошли в безопасной обстановке. Мобилизованы специальные подразделения полиции. Никаких особенных передвижений нет», — сказал Дарахвелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Саакашвили выложил в соцсети Facebook два видеоролика, на которых он якобы ходит по Батуми. Его сторонники в Грузии подтверждают его заявления, хотя сами с ним пока не встречались. В МВД Грузии отрицают, что он пересекал границу.

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