Варшава, 1 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. С 1 октября в Польше подорожал бытовой газ. Счета для потребителей вырастут в среднем на 7,4%. В середине сентября новые тарифы были утверждены Управлением энергетического регулирования республики. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявила пресс-секретарь Управления энергетического регулирования Агнешка Громневская журналистам.

Газ

По ее словам, причиной изменения тарифов является продолжающийся с начала года рост цен на газ на Энергетической бирже, которая является основным источником получения газового топлива для Польши.

Отмечается, что данное повышение цен в Польше является уже третьим по счету в 2021 году.