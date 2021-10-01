Москва, 1 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Археологи создали точную карту пегтымельских петроглифов — самого северного в Азии памятника наскального искусства, который расположен на Чукотке. Во время работы нашли ещё один петроглиф, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Олег Кугаев ИА REGNUM Природные узоры Чукотки

По словам заведующей центром палеоискусства Института археологии РАН Елены Левановой, петроглифы на реке Пегтымель постепенно разрушаются, так как находятся под открытым небом. Специалисты создали виртуальную копию памятника, чтобы потомки знали о нём, а учёные могли с ним работать.

«Итогом первых полевых работ после 13-летного перерыва стало создание точной карты памятника с координатами 341 поверхности с изображениями, привязанных к спутниковым данным, и открытие нового рисунка, на котором изображен северный олень», — говорится в сообщении.

Авторы древних рисунков изображали свой быт: животных, сцены охоты и рыбалки. Петроглифы обнаружил в 1965 году на правом берегу реки, в устье ручья Кээнейкууль, геолог Николай Саморуков. Изображения датируют I тыс. до н. э.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году пегтымельские петроглифы включили в перечень региональных памятников природного значения.

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