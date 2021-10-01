Обнинск, Калужская область, 1 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудники обнинского научно-производственного предприятия ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина — сборщик-клейщик конструкций направления «Полимер» Рита Переверзева и ведущий инженер-технолог направления «Керамика» Сергей Дьяченко — удостоены знака отличия Калужской области «За наставничество» III степени. Об этом 1 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Technologiya.ru Наставничество на ОНПП «Технология»

Наставники «Технологии» награждены за личные заслуги и вклад в профессиональное становление молодых рабочих и специалистов. Сборщик-клейщик конструкций направления «Полимер» Рита Переверзева и ведущий инженер-технолог направления «Керамика» Сергей Дьяченко подготовили около 25 сотрудников. Под руководством опытных наставников молодые специалисты за короткий срок на местах приобретают необходимые профессиональные компетенции по различным сферам деятельности предприятия.

«На предприятии очень много опытных специалистов, которые имеют большой стаж работы и широчайшую профессиональную подготовку. Все они вовлечены в наставническую деятельность. Благодаря им уникальные знания, навыки, которые приобретались годами, не утрачиваются, а передаются от поколения к поколению. Это важно для нашего предприятия, поскольку мы выпускаем наукоемкую высокотехнологичную продукцию и для этого требуются особые компетенции», — отметил генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.

Знак отличия «За наставничество» учрежден в Калужской области в 2020 году. Им награждаются лучшие наставники молодёжи из числа высококвалифицированных работников промышленности, также инженерно-технические работники за большой вклад в передачу профессиональных навыков и знаний молодым рабочим и специалистам.