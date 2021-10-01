Оренбург, 1 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Оренбурге из колонии-поселения при ИК-8 сбежал заключенный. Об этом 1 октября сообщает УФСИН по Оренбургской области. Ведомство просит помочь в поимке беглеца.

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При проверке в пенитенциарном учреждении не обнаружили Кислова Сергея Николаевича — уроженца Бузулука 1978 года рождения. В УФСИН отметили, что в колониях-поселениях отбывающим наказание разрешено перемещаться без охраны, носить гражданскую одежду и иметь деньги.

Служба исполнения наказаний просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о нахождении беглеца, и сообщает приметы мужчины: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, короткие темные волосы с залысиной на лбу. Был одет в бежевую куртку, синие джинсы, черную бейсболку.