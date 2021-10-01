Саратов, 1 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Саратовской области выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 30 млн рублей, выделенных на участие в тренировочных сборах, проводимых в рамках спортивного мероприятия федерального уровня. Под подозрением оказался руководитель одной из региональных общественных организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Vassilis Домашний арест

В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Установлено, что руководитель организации, действуя с неустановленными лицами с использованием своего служебного положения, неоднократно предоставлял заведомо ложную информацию в документации, направляемую в профильное министерство с целью получения грантов. Часть полученных денег подозреваемый и неустановленные лица использовали по своему усмотрению, несмотря на установленную смету расходов по целевым направлениям деятельности организации.

Подозреваемый находится под домашним арестом. Незаконную деятельность подозреваемого выявили в ходе совместных мероприятий сотрудников полиции и регионального УФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Саратовской области с июля 2014 года по ноябрь 2018 года начисляла зарплаты сотрудникам семи бюджетных учреждений, подведомственных администрации Энгельсского муниципального района. Обвиняемая в течение нескольких лет предоставляла фиктивные документы, заведомо завышая сведения об общей сумме начисленной зарплаты сотрудникам. Разницу между необоснованно выделенной завышенной суммой и средствами, подлежащими к выплате в установленном порядке, женщина тратила по своему усмотрению.

Читайте также: Жительнице Саратовской области вынесли приговор за хищение 19 млн рублей