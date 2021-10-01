Кемерово, , 15:52 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился к президенту России Владимиру Путину за поддержкой в реализации программы по капремонту детских садов «Мой новый детский сад». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Губернатор Сергей Цивилев анонсировал программу «Мой новый детский сад» Телеграм-канал «Цивилев. Live»

«Много детских садов построено ещё в советские времена, и они требуют, конечно же, ремонта. И это дешевле, чем строить новый детский сад, к нему уже привыкли люди, он находится в окружении домов. Изменившийся детский сад меняет всю обстановку вокруг, как школа. Поэтому, если будет поддержка — а мы всё равно это будем делать, — это будет очень здорово», — сказал Цивилёв. Пилотным объектом программы стала школа-сад №235 в Новокузнецке.

Отметим, что на состояние именного этого образовательного учреждения поступала жалоба на прямую линию Владимира Путина в июне 2021 года.

Напомним, что сегодня, 1 октября, Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым.

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