Ижевск, 1 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Теплоснабжение Ижевского ипподрома частично ограничено за долги. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Ипподром

Мера работает с середины сентября, поступление ресурса ограничено в административный корпус и пристрой Государственной Сельскохозяйственной академии.

Общий объем задолженности за потребленные ресурсы составляет 2,9 млн рублей, погасить долг необходимо до 1 декабря текущего года.

Уточняется, что предоставлена отсрочка в отключении электричества, поскольку министерство сельского хозяйства республики дало гарантии погашения долга в письменном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года ипподром уже попадал под ограничение так же в связи с образовавшейся задолженностью. Ипподром частично остался без тепла 31 марта на фоне долга в размере 1,8 млн рублей. Также накопилась задолженность за электричество — 926 тыс. рублей.

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