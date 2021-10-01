Симферополь, 1 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Туристический поток в Крым за девять месяцев 2021 года достиг 8,3 млн человек, что на 25% выше показателей за доковидный 2019 год. Об этом 1 октября в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Только за сентябрь в Крым на отдых приехали более миллиона туристов, это на 35% больше, чем в сентябре 2019 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Из общего количества туристов 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — авиасообщением, 8% — посредством ж/д сообщения», — написал Аксёнов.

В Крыму в сентябре работало около 800 коллективных средств размещения общей вместимостью более 130 тыс. мест. Глава Крыма отметил, что с ростом спроса на отдых в Крыму развивается и туристическая сфера в регионе — увеличивается число отелей, современных пляжей, растет инвестиционная привлекательность региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 2021 года в Крыму открыто шесть новых отелей на 240 номеров, а за предыдущие шесть лет в регионе построено 44 новых объектов размещения.