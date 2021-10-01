Москва, , 15:53 — REGNUM Со стороны Запада неуместно обвинять Россию в том, что она использует ситуацию с дефицитом газа в ряде стран Евросоюза в качестве рычага давления. Об этом 1 октября заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом парламентарий напомнил, что политизировать газовый рынок путем введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» начала вовсе не Россия.

«На самом деле, разговоры о том, что мы используем эту ситуацию, чтобы как можно быстрее запустить «Северный поток — 2»… Да даже, если и используем эту ситуацию: кто и за что должен нас осуждать? Что, в политику не играют те, кто запрещают «Северный поток — 2» и создают проблемы на протяжении всей его постройки? Даже пытались причинить ему физический ущерб, провокации устраивали. Они не в политику играют? И мы должны быть пай-мальчиками?» — сказал Затулин.

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