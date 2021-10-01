Варшава, , 15:49 — REGNUM В создании «искусственного миграционного кризиса» на границе Белоруссии и Польши якобы участвуют «агенты российских и белорусских спецслужб». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 30 сентября министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский во время пресс-конференции.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация на польско-белорусской границе очень напряженная, есть множественные попытки нарушения целостности нашей границы. Нажим мигрантов на Польшу усугубляется. Мы имеем дело не с перемещением беженцев, а с управляемой массовой нелегальной миграцией», — оценил ситуацию Каминьский.

По его словам, миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши это «гибридная война, объявленная Польше Россией и взаимодействующей с ней Белоруссией».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.