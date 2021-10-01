Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга не исключил возможности создания новых направлений и комиссий для исполнения стоящих перед городом задач. Об этом 1 октября сообщил спикер Александр Бельский.

Законадательное собрание СПб Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в городском парламенте после сентябрьских выборов произошли изменения. Теперь он сформирован «достаточно сбалансировано», и в нем представлены практически все партии. Кроме того, после выборов новых глав комиссий, по словам Бельского, эти органы Заксобрания «стали рабочими» и смогут «продуктивно работать». И хотя на данный момент новые комиссии не предусматриваются, но как только понадобится перераспределить функционал, они появятся.

«Вполне возможно, что мы будем рассматривать вопрос о создании новых комиссий. Мы видим, что перед городом ставятся задачи, перед нами их ставит президент Российской Федерации, по инфраструктурным проектам, дорогам. Будем смотреть и отталкиваться от того, как будет формироваться бюджет на ближайшее время, и какими будут основные программы у города, как мы будем взаимодействовать и работать», — подытожил новый председатель петербургского ЗакСа.

Напомним, Александр Бельский был избран главой парламента Северной столицы 29 сентября. Он сменил Вячеслава Макарова, который возглавлял ЗакС с 2011 года до избрания в Государственную думу РФ.

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