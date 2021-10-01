Нижегородский минздрав просит волонтёров помочь в борьбе с COVID
Нижний Новгород, 1 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области вновь призывает волонтёров помочь медицинским учреждениям в связи с начавшейся четвертой волной пандемии коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»
В ведомстве отмечают, что нижегородские больницы, поликлиники и социальные службы сейчас вынуждены работать с большими перегрузками из-за роста числа граждан, заболевших COVID-19.
В минздраве уточнили, что свыше 500 ординаторов и студентов старших курсов Приволжского исследовательского медицинского университета уже согласились прийти на помощь нижегородским медикам.
Читайте также: В Нижегородской области началась четвертая волна пандемии COVID