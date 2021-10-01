Кишинёв, 1 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Цены на газ для абонентов в Молдавии пока сохранятся на прежнем уровне, несмотря на высокую стоимость голубого топлива на европейском рынке. Об этом министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 1 октября заявил на брифинге.

Плата за газ

Он сообщил, что на октябрь молдавская сторона подписала соглашение с «Газпромом» о покупке газа по цене $790 за 1 тыс. кубических метров, чтобы не поставки не прекращались. Переговоры об условиях долгосрочного контракта продолжаются.

«До тех пор, пока мы не завершим обсуждения и у нас не будет подписанного долгосрочного контракта, цена счетов для физических и юридических лиц, не изменится», — сказал Спыну.

Напомним, срок контракта на поставку газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Президент Молдавии Майя Санду и члены правительства республики отказались участвовать в переговорах, оставив их на руководстве компании «Молдавагаз».