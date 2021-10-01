Минск, , 15:43 — REGNUM КГБ Белоруссии выявил прямые контакты ячеек, которые готовили теракты в Белоруссии, с американскими спецслужбами и в первую очередь — с ФБР. Об этом 1 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством своей администрации, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напомнил Лукашенко, ранее в республике была проведена ликвидация различных НПО и НКО.

«Может быть, не до корня. Разного рода «средства массовой информации», вы их знаете. Всплыл «Рабочы рух» («Рабочее движение»)», — уточнил он.

Также белорусский лидер отметил, что когда спецслужбы Белоруссии начали вести работу «по этим мерзавцам», то они увидели, «что это за «рух».

"Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты. Больше всего настораживает то, что они сейчас основное острие направили против железной дороги. Они же понимают, что Беларусь — транзитная страна. И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы будут проводить точечные зачистки в связи с гибелью сотрудника КГБ.