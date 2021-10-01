Москва, , 15:42 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не оставил надежд на то, чтобы свергнуть власть в этой стране. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

Саакашвили © ИА REGNUM

«Против него выдвинуты не просто обвинения уголовные, а вынесен приговор. Поэтому его должны и обязаны арестовать на месте же», — заявил Сихарулидзе.

«Его главная цель — он это не скрывал, — это свергнуть власть, прийти к власти обратно и поставить Грузию на (колени)», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.