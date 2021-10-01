Уфа, , 15:44 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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Так, с 4 октября текущего года в Башкирии в муниципальные и государственные музеи, концертные залы, кинотеатры, дома (дворцы) культуры, библиотеки, выставочные залы, театры, а также на массовые физкультурные и спортивные мероприятия будут пускать лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации COVID-19 либо справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Сохраняется ранее установленное аналогичное требование в отношении дискотек и ночных клубов.

С 12 октября 2021 года эти же документы понадобятся при посещении торговых центров, которые находятся в частной собственности библиотек, выставочных залов, музеев, театров, концертных залов, кинотеатров, домов (дворцов) культуры, а также на пригородном поезде «Орлан» и междугородних автобусах.

Эти же документы нужно будет предъявить с 18 октября 2021 года при посещении косметических, физкультурно-оздоровительных комплексов, соляриев, бассейнов, СПА-салонов, салонов красоты, массажных салонов, бань, саун, фитнес-клубов, а также заведений общественного питания (при количестве более 50 посадочных мест).

«При этом посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительных комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно также при наличии справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данные ограничительные меры будут действовать для лиц старше 18 лет.

Сообщается, что организации дополнительного образования переводятся на дистанционные формы обучения с 4 октября 2021 года.

«Муниципалитеты исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-2019 на их территориях и на основании предложений республиканского Управления Роспотребнадзора могут вводить локальные дополнительные меры по противодействию коронавирусу», — говорится в сообщении.