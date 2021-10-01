Москва, 1 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. На российском авторынке появился кроссовер Hyundai Creta второго поколения, оснащенный новым мотором. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Hyundai Motor Hyundai Creta

Hyundai Creta второго поколения был представлен летом текущего года. Тогда он предлагался с двигателем Nu объёмом 2,0 л. Однако из-за нехватки электронных компонентов этот мотор пришлось заменить на 150-сильный агрегат Smartstream того же объёма.

Отмечается, что замена мотора является временным явлением. Данное решение позволит автопроизводителю выпускать и реализовывать кроссовер в полном объеме.

Новый двигатель входит в моторную линейку кроссовера Hyundai Tucson и других автомобилей корейских марок Hyundai и Kia. Агрегат Smartstream обладает более современной конструкцией, чем Nu. Он обладает большей степенью сжатия, двухступенчатым масляным насосом и облегченными поршнями.

Ранее в Hyundai сообщили, что к 2040 году автопроизводитель планирует перевести на электротягу до 80% производимых автомобилей, а к 2045 году в компании планируют полностью прекратить реализацию машин с двигателями внутреннего сгорания.

Читайте также: Новый минивэн Hyundai Custo представлен в Китае