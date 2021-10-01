В России появился Hyundai Creta с новым мотором
Москва, 1 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. На российском авторынке появился кроссовер Hyundai Creta второго поколения, оснащенный новым мотором. Об этом сообщают «Автоновости дня».
Hyundai Creta второго поколения был представлен летом текущего года. Тогда он предлагался с двигателем Nu объёмом 2,0 л. Однако из-за нехватки электронных компонентов этот мотор пришлось заменить на 150-сильный агрегат Smartstream того же объёма.
Отмечается, что замена мотора является временным явлением. Данное решение позволит автопроизводителю выпускать и реализовывать кроссовер в полном объеме.
Новый двигатель входит в моторную линейку кроссовера Hyundai Tucson и других автомобилей корейских марок Hyundai и Kia. Агрегат Smartstream обладает более современной конструкцией, чем Nu. Он обладает большей степенью сжатия, двухступенчатым масляным насосом и облегченными поршнями.
Ранее в Hyundai сообщили, что к 2040 году автопроизводитель планирует перевести на электротягу до 80% производимых автомобилей, а к 2045 году в компании планируют полностью прекратить реализацию машин с двигателями внутреннего сгорания.
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