Вашингтон, 1 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах суд по Центральному округу Калифорнии снял судимость с российского бизнесмена, основателя компании Yota Сергея Адоньева. Соответствующий документ размещен в базе суда.

Freesmi.by Суд

«Суд распоряжается навсегда снять судимость с Сергея Адоньева», — говорится в решении.

Речь идёт о деле 1997 года, когда Адоньев был приговорён к 20 месяцам тюрьмы и штрафу в $4 млн по обвинению в участии в мошеннической схеме, в рамках которой в Соединённые Штаты нелегально поставлялся кубинский сахар.

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