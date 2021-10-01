София, 1 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Власти Болгарии объявили о реализации масштабного плана поддержки частных сельскохозяйственных предприятий страны. Для этого из государственного бюджета страны планируется выделить дополнительные ассигнования, сообщает Болгарское радио.

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Согласно официальным данным, нововведение призвано «свести к минимуму риски банкротства нескольких сотен фермерских предприятий, которые оказались на финансового краха из-за резкого подорожания энергоносителей, топлива и кормов».

«Нельзя допустить, чтобы аграрии разочаровались в осуществляемых страной реформах, — говорится, в частности, в заявлении правительства Болгарии. — В будущем София создаст стабильную систему материальной поддержки фермеров».

Напомним, из-за затянувшегося экономического кризиса о своем банкротстве были вынуждены заявить до 30% частных аграрных предприятий Болгарии. Еще представители около четверти структур этой сферы заявляют о неспособности платить по взятым сельхозкредитам.