Москва, 1 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Украина ищет любую возможность, чтобы хоть чем-то насолить России. Об этом 1 октября заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Причем Киев нисколько не волнует ущерб, который он сам получает от этих действий. Но самое главное — украинские власти ищут возможность доставить неприятности нет только России, но и её населению.

«Украина ищет любой возможности насолить не только России, но и людям, которые здесь живут. И в этом большая разница России и Украины. В России понимают, что Украина — это враждебное государство, но украинцы — это родные нам люди. И мы не проводим экспериментов по развороту Днепра в другую сторону или перекрытию каналов», — сказал Затулин.