Кемерово, , 15:39 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 1 октября, доложил президенту России Владимиру Путину о региональной программе «Моя новая поликлиника». Цивилёв попросил главу государства поддержать программу на федеральном уровне.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым





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«Мы разработали модульные поликлиники — в зависимости от того, сколько там будет посетителей, какое нужно оборудование, у нас есть несколько вариантов. На сегодня в Кузбассе надо построить 34 такие поликлиники. Дальше это количество будет увеличиваться. Если будет какая-то поддержка со стороны государства, мы, конечно, быстрее построим эти поликлиники. Уже сегодня мы приступаем к строительству этих поликлиник. Это большая просьба от всех», — сказал Цивилёв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 октября, провёл рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым.

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