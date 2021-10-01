Москва, 1 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. На российском авторынке появилась новая специальная версия Land Rover Defender V8 Bond. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Land Rover Land Rover Defender V8 Bond

Компания Land Rover уже начала приём заказов на новинку. Цена автомобиля в версии 90 составляет 10 794 000 рублей. За версию 110 покупателю придётся отдать 10 969 000 рублей. Авто посвящено 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Под капотом модели функционирует пятилитровый 525-сильный бензиновый агрегат с нагнетателем. Крутящий момент передаётся на обе оси через 8-скоростную автоматическую коробку передач.

Defender V8 90 набирает «сотню» всего за 5,2 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 240 км/ч. Также для машины в версии Bond предусмотрен расширенный «пакет» Black Pack, который включает в себя легкосплавные колесные диски размером 22 дюйма, тормозные суппорты Xenon Blue, а также задний бейдж Defender 007.

Ранее Jaguar Land Rover представил модель Range Rover Sport SVR Ultimate. Модель создана корпоративным подразделением Special Vehicle Operations. Машина покрыта тонкими стеклянными частицами, создающими эффект звездного сияния.

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