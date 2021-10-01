Бишкек, 1 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Кабинет министров Киргизии заплатил 133 млн 581 тысячу сомов (около 114,5 млн рублей) иностранным юристам за представление своих интересов в международном суде против канадской горнорудной компании «Centerra Gold», передает «Osoo.kg».

Луис Шарли Мюллер. Консультация юриста

Эти деньги центр судебного представительства киргизского правительства перевёл международной юридической фирме «Arnold & Porter Kaye Scholer» двумя траншами 20 сентября.

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ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года Октябрьский районный суд столицы Киргизии поддержал иск против горнорудной компании «Centerra Gold Inc», предъявив канадскому инвестору штраф на сумму более 261,7 млрд сомов (свыше 224,2 млрд рублей) за складирование отходов.

Затем киргизское правительство ввело внешнее управление на горнорудном предприятии «Кумтор Голд» (дочерняя компания «Centerra Gold», разрабатывающая месторождение золота «Кумтор») и назначило там внешнего управляющего.

После этого «Centerra Gold» инициировала разбирательство в международном арбитражном суде против правительства Киргизии.

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