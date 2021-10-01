Варшава, 1 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. 1 октября — последний день общенациональной переписи населения в Польше. Итоги данного мероприятия на пресс-конференции подвела руководитель Центрального статистического управления (ЦСУ) республики Каролина Банашек, сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Перепись населения гораздо важнее для страны, чем кажется на первый взгляд. Она даст нам полную информацию, как мы живем, и кто мы. Покажет наши жилищные условия. Мы опубликуем эти данные позже — с подробным разделением на населенные пункты, гмины и даже улицы. Мы также получаем данные, на основании которых власть будет принимать важные решения, не только на уровне правительства», — заявила Банашек.

По её словам, в текущем году перепись завершается без каких-либо эксцессов и проблем. «С удаленной формой переписи населения не возникло никаких вопросов. Система ни разу не висла и не создавала проблем гражданам», — добавила чиновник.

Первые предварительные результаты переписи этого года должны быть опубликованы в январе 2022 года. Переписи населения в Польше проводятся раз в 10 лет. Принять участие в них обязаны все взрослые граждане. В противном случае взимается штраф в размере до 5 000 злотых (около 1 250 долларов США).