Минск, 1 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Нападение на офицера КГБ Дмитрия Федосюка в квартире в Минске транслировалось в режиме реального времени на зарубежную аудиторию, в Польшу и США. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 октября на совещании с руководством своей администрации, сообщает агентство БелТА.

President.gov.by Александар Лукашенко

По его словам, находившиеся в квартире люди, сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и его жена, не собирались погибать. Они готовились к съёмке.

«Надо было показать съёмку, и в реальном режиме времени — это тоже уже известно — они транслировали туда — в Польшу, Америку — эти кадры», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также рассказал, что Федосюк забежал в квартиру, откуда ранее поступил звонок с просьбой о помощи, первым. Он фактически прикрывал остальную группу. Зельцер выстрелил в него и попал «прямо в сердце», но Федосюк успел дважды выстрелить в ответ и смертельно ранил мужчину.

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