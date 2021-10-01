Цхинвал, 1 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Цхинвале с 27 сентября по 1 октября прошло шестое заседание Совместной югоосетино-российской демаркационной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.

Южная Осетия и Россия

«Обсужден ход демаркации югоосетино-российской государственной границы. Утвержден план работ Комиссии на 2022 год», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметил, что встреча проходила в обстановке взаимопонимания. Следующее заседание должно будет пройти на территории России.

Стоит отметить, пятое заседание демаркационной комиссии проходило в апреле 2021 года в Москве. После этого президент Южной Осетии Анатолий Бибилов изменил состав югоосетинской комиссии.