Москва, , 15:31 — REGNUM Политику Михаилу Саакашвили вряд ли бы удалось вернуться в Грузию без последствий. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он приехал в первую очередь, чтобы агитировать, чтобы подтолкнуть оппозиционных избирателей к большей активности», — заявил Сихарулидзе.

«Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, чтобы он приехал и чтобы кто-то верил, что он находится в Грузии. На самом деле, он должен официально пересечь границу Грузии и его по закону должны арестовать на месте же», — отметил он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.