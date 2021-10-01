Джакарта, , 15:31 — REGNUM Индонезия считает, что новое оборонное партнерство между США, Великобританией и Австралией может увеличить риск прямого конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает CNN Indonesia.

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В МИД Индонезии заявили, что трехстороннее сотрудничество вызвало обеспокоенность окружающих стран из-за риска гонки вооружений в регионе. Индонезия обеспокоена тем, что страны будут игнорировать обязательства, связанные с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Многие аналитики также считают, что трехстороннее сотрудничество было осуществлено, чтобы остановить растущие маневры и влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, исследовательское судно КНР обнаружили у острова Натуна в Индонезии.

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