Минск, 1 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Сообщения о «минировании» нескольких учебных заведений, а также Национальной библиотеки в Минске проверяет милиция Белоруссии, предпринимая необходимые меры безопасности. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба ГУВД Минского горисполкома в своем Телеграмм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Милиция Белоруссии

«Проверяются сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что ранее в милицию обратились руководители ряда учебных заведений и Национальной библиотеки белорусской столицы, сообщившие о поступивших к ним на электронную почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах.

Кроме этого, отмечается, что указанные в сообщениях на места прибыли сотрудники белорусской милиции, которые предпринимают необходимые меры безопасности.

«По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Напомним, ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились», — заключается в сообщении.

Отметим, в уголовном кодексе Белоруссии за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет, и максимальное наказание до семи лет лишения свободы.