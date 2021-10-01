Самара, 1 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в квартире многоквартирного дома в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после после пожара

Сообщается, что днем 1 октября спасатели получили информацию о том, что в квартире многоквартирного жилого дома по ул. Челюскинцев, 14 произошел пожар. Огнеборцы были подняты по повышенному рангу вызова «Пожар 1 БИС». На борьбу с огнем прибыли 56 спасателей.

Отмечается, что спасатели оперативно справились с огнем на площади шесть кв. метров.

«К сожалению, в результате пожара погибли два человека (женщина 1951 года рождения и мужчина 1971 года рождения)», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.