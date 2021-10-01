Москва, 1 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В сентябре рубль чувствовал себя уверенно, особенно в паре с единой европейской валютой: к концу месяца «россиянин» вырос по отношению к доллару на 0,19%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Деньги

«А вот по отношению к евро рубль мощно вырос, на 2,6%, заставив евро опуститься почти до 84 руб. — минимума, которого не видели с лета 2020 года. Автор

Цена на нефть Brent показала за месяц впечатляющее ралли, взлетев на 10% и превысив $78 за баррель. Сдерживает укрепление рубля преимущественно распространение новой волны пандемии коронавируса в Европе и в самой России.

4 октября состоится встреча стран-участниц ОПЕК+, на которой может быть рассмотрен вопрос об увеличении добычи нефти сверх достигнутых ранее договорённостей о ежемесячном наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

Пока неясно, каков будет итог встречи. Если будет принято решение увеличить добычу, цена нефти в октябре может снова снизиться до $74−76 за баррель.

Однако если страны-участницы нефтяного альянса подтвердят ранее достигнутые параметры сделки, то вероятность роста цены Brent до $80 за баррель и выше значительно повысится.

Рост цены на нефть будет способствовать продолжению укрепления рубля, а её коррекция вниз может, в свою очередь, способствовать коррекции вниз и российской национальной валюты.

22 октября ЦБ РФ объявит решение по ключевой процентной ставке. Мы не исключаем ещё одного повышения ключевой ставки на 0,25−0,5 процентного пункта — с текущих 6,75 до 7−7,25%.

Полагаю, что другие варианты (сохранение ставки без изменений и тем более её снижение) регулятор не будет рассматривать, так как в сентябре недельная инфляция потребительских цен опять показывала разгон. Рубль на повышение ключевой ставки может отреагировать укреплением.

К сожалению, для рубля в октябре будет вновь актуальна угроза новой волны пандемии коронавируса. Отметим, что ранее Всемирная организация здравоохранения предупреждала о новой, более сильной, волне пандемии этой осенью во всём мире.

Хотя эксперты не ожидают новых локдаунов, как был весной 2020 года, но не исключены новые точечные ограничения для отдельных видов бизнеса (например, связанного с посещением массовых мероприятий), и если события будут развиваться именно таким образом, это будет создавать негативный фон для рубля.

Скорее всего, в октябре курс доллара к рублю окажется в рамках 71−75 руб., а курс евро к рублю ожидается в интервале 84−88 руб.», — считает эксперт.

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