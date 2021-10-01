Бишкек, 1 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Российско-Киргизскому фонду развития (РКФР) предложили упростить требования к оформлению залогового имущества при выдаче кредитов в Нарынской области Киргизии. Об этом 1 октября сообщил Turmush.

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Представители области считают, что Фонд должен облегчить доступ к кредитованию, учтя климатические условия области. В ходе совещания, на котором участвовали чиновники, предприниматели и представителей банковского сектора, полпред президента в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев заявил, что по сравнению с другими областями Киргизии, РКФР меньше всего финансирует Нарынскую. «Имущество, которое выставляется предпринимателями в качестве залогового, оценивается дешево. Есть проблемы с получением кредитных средств. Кроме того, главу фонда Артема Новикова попросили учесть климатические особенности региона при рассмотрении вопросов по залоговому имуществу, продлить каникулы по кредиту, рассмотреть вопрос получения техники через лизинг, взимать проценты по кредиту не ежемесячно, а один раз в полгода или раз в квартал», — цитирует выступавших Turmush.

Справка ИА REGNUM:Российско-Киргизский фонд развития создан в 2014 году. Цели организации — «содействие экономическому сотрудничеству между Киргизией и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции».

По данным фонда, в Нарынской области было профинансировано 90 проектов, в том числе 70% из них в сельском хозяйстве. Всего к сентябрю 2021 года РКФР выдал в Киргизии кредиты на 3067 проектов на общую сумму в 387,4 млн долларов, Доминирующая часть проектов МСБ (98%) прокредитовано Российско-Киргизским фондом развития через банки и микрофинансовые организации Киргизии.