Йошкар-Ола, 1 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пациент на ИВЛ

Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 601 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 октября в регионе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 62 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 764 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 836 человек.

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