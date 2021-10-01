Зеленодольск, Татарстан, 1 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 42-летнего уроженца республики Марий Эл возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении двух лиц, в том числе несовершеннолетнего»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

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По версии следствия, с 1 апреля по 15 сентября текущего года на фоне злоупотребления спиртными напитками и, находясь в одном из домов по улице Безымянная города Зеленодольска, мужчина систематически причинял физическую боль и моральные страдания путем нанесения ударов по различным частям тела своей 39-летней супруге и 11-летней дочери.

Подозреваемый раскаялся в содеянном и признал полностью свою причастность к преступлению.

ИА REGNUM напоминает, 43-летнего жителя города Лениногорска с декабря 2020 года по июль 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически беспричинно наносил побои и угрожал убийством своей 15-летней дочери.

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