Калуга, 1 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Около трёх тысяч молодых елей высадили 1 октября сотрудники калужского лесничества, областного управления Росреестра и волонтёры вблизи деревни Сивково. Деревья высадили на двух участках общей площадью 3,6 га, где ранее производились санитарные рубки в рамках борьбы с короедом-типографом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на участника всероссийской акции «Сохраним лес» министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Наталия Ходыкина ИА REGNUM Росток ели

«Лесовосстановление должно проводиться в том же объеме, в каком леса вырубаются. При этом сажаем мы в основном ценные лесные культуры — ель европейскую и сосну обыкновенную», — отметил Владимир Жипа.

В 2021 году в Калужской области запланировано провести лесовосстановление на площади 3400 га. Во всех лесничествах региона в настоящее время продолжаются работы по уходу за лесными культурами и содействию естественному лесовосстановлению, а также ведется подготовка почвы под посадки будущего года.