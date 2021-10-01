Москва, 1 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Правомерность разработок технологий для борьбы с мошенниками на основе искусственного интеллекта, о которых заявили сотовые операторы, вызывает вопросы. Об этом ИА REGNUM 1 октября заявил технический директор «Телфин» Александр Красников.

Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Искусственный интеллект

По заверениям компаний, эта технология может иметь больше шансов в борьбе со злоумышленниками, чем традиционное внесение номеров в черные списки и работа с большими данными.

«Мы поддерживаем разного рода инновационные решения, — отметил эксперт, — но не стоит забывать, что у каждого человека по Конституции РФ есть базовые права и гарантии неприкосновенности частной жизни. Анализ телефонных разговоров — это нарушение охраняемой законом тайны связи, поэтому применение такой технологии без согласия клиента находится вне закона».

По его словам, на сегодняшний день не совсем ясно, как можно применять искусственный интеллект, не имея доступа к содержимому телефонных разговоров абонента. Прозрачность применения подобных техник для клиентов вызывает вопросы.

«Также нет никакой гарантии, что будет применен именно искусственный интеллект и именно для предотвращения целей мошенничества. Есть вероятность и того, что это будет еще одна возможность сбора информации о предпочтениях клиента для передачи сторонним компаниям или настройки таргетированной рекламы. Все инновации, связанные со сбором данных о клиентах, несут риски. Нужно помнить, что есть вещи, которые люди не готовы отдавать искусственному интеллекту», — пояснил Красников.

Что касается борьбы с мошенниками, они не виртуальные, находятся не в интернете и выводят реальные деньги с реальных счетов. «Много мошеннических схем основано на утечках данных из банков — информация об остатках на счетах, фамилии, номера клиентов. Зачастую это связано с внутренними проблемами с безопасностью и прямыми утечками информации от сотрудников. Может быть, обеспечение безопасности как раз подходящее место для применения искусственного интеллекта?» — добавил эксперт.