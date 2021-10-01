Йошкар-Ола, 1 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 1 октября выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 62 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 764 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 18 327 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 109 человек. 601 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один пациент ковид-центра, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 836 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 501 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1158 человек, из них у 1133 — пневмония, 52 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 77 пациентов, при этом госпитализированы 118 жителей Марий Эл.