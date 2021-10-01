Екатеринбург, 1 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Свердловской области за 30 сентября выявили 533 носителя коронавируса. Об этом 1 октября сообщает оперштаб.

Nilses Коронавирус

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Из них 158 обнаружили в Екатеринбурге. С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 139 462 случая заражения.

Выздоровели 128 497 пациентов. А скончались от COVID-19 уже 6330 граждан.