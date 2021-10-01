Токио, 1 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Компания Suzuki представила ограниченную спецверсию Ignis под названием Red & White. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Suzuki Suzuki Ignis Red & White

Тираж модели составит всего 100 экземпляров. На выбор представлены два варианта окраски кузова. Модель может быть окрашена в белый цвет с красными элементами или в яркий красный оттенок в сочетании с белыми деталями.

Спецверсия Ignis будет иметь новую решетку радиатора и 16-дюймовые диски с белыми вставками. При этом наружные зеркала и боковые жабры будут контрастировать с цветом кузова.

В список оборудования вошли: светодиодная оптика, тонированные задние стекла, наружные зеркала с подогревом и электрорегулировкой, мультируль с регулировкой по высоте, передние электрические стеклоподъемники, кондиционер, передние кресла с подогревом и пара подушек безопасности.

Модель получила гибридную технологию Suzuki SHVS, а также 1,2-литровый бензиновый двигатель Dualjet K12D, который выдает 83 л. с. и 107 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предусмотрена пятиступенчатая механическая коробка передач.

Ранее компания Suzuki представила в Японии обновленную версию внедорожника Jimny.

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