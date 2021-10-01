Москва, 1 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Из-за своего политико-юридического значения и культурного следа Нюрнбергский трибунал стал всемирным символом правосудия, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Лаура Найт. Нюрнбергский процесс. 1946 г

«Создать Международный военный трибунал впервые потребовало Советское правительство в заявлении от 14 октября 1942 г. «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы».

В Москве 1 ноября 1943 был подписан Секретный протокол Московской конференции Министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, где 18-м пунктом была «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства».

В заключительном абзаце «Декларации…» было сказано о «главных преступниках, преступления которых не связаны с определенным географическим местом и которые будут наказаны совместным решением правительств союзников.»

То есть решение о проведении Международного военного трибунала принималось в Москве. Великобритания и США не сразу поддержали это намерение, выступая за внесудебные преследования главных нацистов.

После долгих переговоров, 8 августа 1945 г., правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение о судебном преследовании и наказании главных военных преступников.

С 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 года прошло более 400 заседаний, на них работали восемь судей из СССР, США, Великобритании и Франции, обвиняли подсудимых четыре прокурора — тоже из четырех стран-союзников. Защищали их более двадцати адвокатов (почти все из Германии).

По итогам трибунала двенадцать обвиняемых были приговорены к смертной казни, семь получили тюремные сроки (от 10 лет до пожизненного лишения свободы), трое были оправданы, а двоим не были предъявлены обвинения.

Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Нацистский кабинет министров, Генеральный штаб и Верховное командование вермахта преступными организациями признаны не были, вопреки особому мнению советского судьи Ионы Никитченко.

Вопреки значению Нюрнбергского трибунала о нем знают далеко не все. Это проблема обусловлена и нехваткой опубликованных русскоязычных источников. В России до сих пор не изданы целиком судебные материалы.

В СССР была опубликована лишь малая часть, да и комментарии к документам морально устарели. Для примера — в США протоколы опубликованы и на бумаге, и в сети. Подобные публикации — важная часть правового просвещения и борьбы с неонацизмом.

В УК РФ есть статья 354.1 «Реабилитация нацизма», по которой запрещается «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором».

Парадокс же в том, что полных материалов Международного военного трибунала на русском языке не хватает. Хотя русский язык был одним из рабочих языков процесса.

Незнание и невежество является почвой для ростков неонацизма. Так что важно публиковать источники о Нюрнбергском трибунале. комментировать, изучать, использовать в образовании», — высказал свое мнение историк.

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