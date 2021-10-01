Москва, 1 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба лиги.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Стадион «Динамо»

За немецкого специалиста проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Также в тройку лучших по итогам сентября вошли Алексей Березуцкий (ЦСКА) и Сергей Семак («Зенит»).

В сентябре «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду» (1:2) и обыграло «Сочи» (1:0) и «Рубин» (2:0). После девяти туров команда идёт на втором месте в турнирной РПЛ с 19 очками.

Напомним, Шварц был признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля и августа, голосование по которым были объединены.

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