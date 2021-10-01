Москва, , 15:23 — REGNUM Пока неизвестно, кто займёт должность детского омбудсмена вместо Анны Кузнецовой, перешедшей в Госдуму. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 октября журналистам.

Анна Кузнецова Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Песков на соответствующий вопрос ответил, что президент Владимир Путин пока не определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, указом от 29 сентября Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с её избранием депутатом Госдумы восьмого созыва. Она входила в пятёрку лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия». Путин предложил ей курировать в нижней палате парламента вопросы защиты семьи и детей.

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