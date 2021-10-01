Ярославль, 1 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Ярославле на матчи хоккейной команды «Локомотив» не смогут попасть непривитые или не переболевшие ковидом болельщики. Сообщение об этом клуб разместил в своих социальных сетях.

ХК «Локомотив» Арена-2000

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также ввиду новых предписаний от Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, ХК «Локомотив» обязан обеспечить доступ на спортсооружение только тех болельщиков, которые прошли полный курс вакцинации либо перенесли заболевание коронавирусом в течение последних шести месяцев и имеют соответствующие QR-коды», — сообщили в клубе.

Сейчас клуб прорабатывает техническую возможность организации подобного доступа. Пока такой возможности нет, на ближайший матч смогут попасть только владельцы абонементов.

«В сложившихся условиях домашний матч «Локомотива» против команды «Барыс» 3 октября смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, которые приобретали их по предъявлению сертификатов о вакцинации COVID-19. ❗Обращаем Ваше внимание на то, что в последующем допуск на домашние матчи ХК «Локомотив» будет возможен исключительно по предъявлению QR-кода только вакцинированным болельщикам или перенесшим заболевание коронавирусом в течение последнего полугода», — сообщили в клубе.

Ранее в Ярославле действовало ограничение по числу болельщиков — на матчи продавали не более 500 билетов. В это число не входили обладатели абонементов.