Астрахань, 1 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Астраханской области назначен новый министр экономразвития вместо Казбека Хадикова, который стал заместителем председателя облправительства. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

Казбек Хадиков 30 сентября был освобожден от замещаемой должности заместителя председателя правительства Астраханской области — министра экономического развития. С 1 октября он назначен заместителем председателя правительства Астраханской области.

Также с 1 октября на должность министра экономического развития назначен Мансур Гаджиев. С 1999 года он работал на разных должностях в Федеральной налоговой службе.