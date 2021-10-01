Москва, 1 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Несмотря на все разговоры о «зеленой» повестке, традиционные энергоресурсы одномоментно никуда не исчезнут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

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«Если мировой спрос на нефть к середине XXI века все-таки рухнет, то это, безусловно, повлечет за собой серьезные изменения в экономике, — сказал он. — Однако, несмотря на все разговоры о «зеленой» повестке, традиционные энергоресурсы одномоментно никуда не исчезнут».

По словам эксперта, с точки зрения перспектив наибольший интерес представляет такой природный ресурс, как газ.

«Он является более экологически чистым видом топлива, чем уголь и мазут, поэтому многие электростанции переходят на него, — сказал Каленов. — Кроме того, на сегодняшний день природный газ является одним из основных ресурсов для производства водорода, востребованного в Европе и Азии с учетом достижения целей углеродной нейтральности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов заявил, что в мире растет потребление как нефти, так и нефтепродуктов.