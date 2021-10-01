Москва, 1 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В мире растет как потребление нефти, так и нефтепродуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы Минфина РФ по поводу катастрофического падения спроса на нефть.

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«Нефть — это не только энергоресурс, но и сырье для производства значительной части продукции, — отметил Каленов. — Китай является одним из главных импортеров нефти в мире, в том числе и российской, объемы производства там растут, а значит, растет и потребление нефти и нефтепродуктов. Европа, в свою очередь, столкнулась с трудностями при переходе к «зеленой» энергетике, вызванными удорожанием производства солнечных батарей и природными ограничениями, как, например, длительным отсутствием ветра».

Все это, по словам Каленова, усиливает интерес к традиционным энергоресурсам, в частности к нефти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов заявил, что пока катастрофического падения спроса на нефть можно не ждать.