Киев, , 15:15 — REGNUM Выдачу премий учителям, подготовившим победителей международных олимпиад, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил об этом 1 октября в ходе встречи с победителями международных олимпиад, их учителями и победителями конкурса «Учитель года», которую транслировали украинские телеканалы.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году в январе я основал для победителей олимпиад премии президента Украины. Но мы сделали ошибку, хочется исправить ошибку, и это будет сделано в ближайшее время. Кроме учеников-победителей международных олимпиад, премии президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили», — приводит его слова.

При этом в настоящее время такие премии на Украине получают только участники международных олимпиад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в школьные годы он вёл себя неадекватно.